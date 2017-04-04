На месяц.

В Екатеринбурге вводят ограничение для движения большегрузов, передает "Уралинформбюро". Это делается для того, чтобы не допустить разрушения дорог в период весенней распутицы.

Как говорится в соответствующем постановлении сити-менеджера уральской столицы Александра Якоба, с 16 апреля по 15 мая машины с нагрузкой на ось свыше 8 тонн не смогут попасть на асфальтированные дороги, с нагрузкой на ось свыше 4 тонн - на грунтовые.

Исключение сделано лишь для международных и пассажирских перевозок, транспортировки продуктов питания, лекарств, топлива и дорожно-строительной техники.