Если новые поправки в УК будут одобрены.

Депутаты Госдумы РФ предложили наказывать энерговоров лишением свободы на срок до 6 лет, пишут федеральные издания. Сейчас в статье 158 Уголовного кодекса прописана ответственность только за кражу из нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов.

Помимо реального лишения свободы, энергонарушителям будут грозить штрафы в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период от 1 года до 3 лет. Кроме того, их могут приговорить к принудительным работам на 5 лет или ограничить для них свободу на срок до 6 лет, передает "Уралинформбюро".

Сейчас энергетики сталкиваются с огромным объемом воровства. Это приводит к значительным убыткам, а также создает угрозу безопасности на энергообъектах.