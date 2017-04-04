×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В России энерговоров упекут за решетку на 6 лет03 апреля в 16:55

  • Текст

Если новые поправки в УК будут одобрены.

Депутаты Госдумы РФ предложили наказывать энерговоров лишением свободы на срок до 6 лет, пишут федеральные издания. Сейчас в статье 158 Уголовного кодекса прописана ответственность только за кражу из нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов.

Помимо реального лишения свободы, энергонарушителям будут грозить штрафы в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период от 1 года до 3 лет. Кроме того, их могут приговорить к принудительным работам на 5 лет или ограничить для них свободу на срок до 6 лет, передает "Уралинформбюро".

Сейчас энергетики сталкиваются с огромным объемом воровства. Это приводит к значительным убыткам, а также создает угрозу безопасности на энергообъектах.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Ни бе ни ме ни кукареку

Ни бе ни ме ни кукареку

Российская ветслужба пасует перед эпидемиями.

На Бурков-Ройзман рассчитайсь!

На Бурков-Ройзман рассчитайсь!

Проводим перепись свердловских депутатов.

Уральская "фабрика" для Китая

Уральская "фабрика" для Китая

Экспорт пошел в рост.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×