Полиция возбудила уголовное дело.

27-летняя жительница поселка Первомайский Агаповского района оставила пятерых детей в антисанитарных условиях и уехала на несколько дней. Все это время за ними приглядывал престарелый дедушка-инвалид, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Дети от двух до десяти лет жили в доме без электричества. Из продуктов питания была лишь каша на воде. "Было принято решение изъять детей и направить старших в реабилитационный центр города Магнитогорска, младшего – в больницу", – сообщил собеседник агентства.

Мать появилась только на следующий день. Сотрудники полиции уже возбудили уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряжённого с жестоким обращением". Женщине грозит до трех лет лишения свободы.