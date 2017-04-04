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На Южном Урале мать бросила пятерых детей на деда-инвалида03 апреля в 17:46

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Полиция возбудила уголовное дело.

27-летняя жительница поселка Первомайский Агаповского района оставила пятерых детей в антисанитарных условиях и уехала на несколько дней. Все это время за ними приглядывал престарелый дедушка-инвалид, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Дети от двух до десяти лет жили в доме без электричества. Из продуктов питания была лишь каша на воде. "Было принято решение изъять детей и направить старших в реабилитационный центр города Магнитогорска, младшего – в больницу", – сообщил собеседник агентства.

Мать появилась только на следующий день. Сотрудники полиции уже возбудили уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряжённого с жестоким обращением". Женщине грозит до трех лет лишения свободы.

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