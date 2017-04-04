В России запретят дешевые приспособления для перевозки детей03 апреля в 18:45
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В виде накладок на ремни безопасности.
Летом 2017 года в России примут поправки в ПДД, ужесточающие правила перевозки детей. Родители смогут перевозить несовершеннолетних только в автокреслах - дешевые накладки на ремни будут запрещены. Как пишут "Известия", нарушителям грозит штраф в 3 тысячи рублей.
Согласно действующим правилам, детей до 12 лет можно садить на заднее сиденье в салон автомобиля, используя специальное удерживающее устройство, соответствующее весу и росту, или иные средства, позволяющие пристегнуть несовершеннолетнего ремнем безопасности.
В последнюю категорию в том числе попадают и специальные адаптеры - треугольные накладки на ремень, которые отводят лямку от области шеи ребенка, чтобы во время удара не задушить его.
По мнению экспертов, использовать адаптеры небезопасно. Однако среди водителей они очень популярны из-за низкой стоимости - всего 500-800 рублей.
Ранее инспекторы ГИБДД активно штрафовали водителей за адаптеры. Недавно жителю Екатеринбурга удалось опротестовать такое наказание в Верховном суде РФ.
По мнению специалистов, новые правила перевозки юных пассажиров вряд ли решат проблему безопасности. Скорее всего, родители будут покупать несовершеннолетним дешевые некачественные автокресла. Мало того, что они не защитят несовершеннолетнего во время ДТП, но могут еще и нанести дополнительные травмы.
Стоит добавить, что с января 2017 года в России должны были вступить в силу новые правила перевозки детей. Они гласили, что ребенка до 7 лет необходимо перевозить строго в автокресле. С 7 до 12 лет - достаточно ремня безопасности, но при условии, что школьник находится на заднем сидении. Однако они так и не вступили в силу.
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