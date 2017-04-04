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Питерские взрывы в метро: 7 лет спустя после Москвы03 апреля в 17:58

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Трагедия повторяется.

Взрывы в питерской подземке 3 апреля 2017 года повторили трагедию семилетней давности в Москве.

Пока в СМИ поступает противоречивая информация из Санкт-Петербурга. Сообщается о 5-10 погибших, число пострадавших – от 10 до 50 человек, передает "Уралинформбюро".

29 марта 2010 года в Москве с интервалом менее часа на Сокольнической линии метро погибли на месте 36 человек: 24 на станции "Лубянка" и 12 – на "Парке культуры". Еще четверо скончались позже в больницах. 88 пассажиров получили ранения.

На днях москвичи приносили в метро цветы и свечи в память о жертвах теракта. Теперь скорбную эстафету подхватит Северная столица.

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