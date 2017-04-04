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На Среднем Урале усилили меры безопасности после взрывов в Питере03 апреля в 18:33

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Во время которых погибли 10 человек.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил усилить меры безопасности на авто- и железнодорожных вокзалах, в метро и аэропорту после сегодняшних взрывов в Санкт-Петербурге.

Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Среднего Урала, глава региона провел оперативное селекторное совещание на эту тему с вице-губернатором Сергеем Швиндтом, министром общественной безопасности Александром Кудрявцевым и сити-менеджером Екатеринбурга Александром Якобом.

Куйвашев направил соболезнования губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области "Уралинформбюро" отказали в подробных комментариях об усилении мер.

Аналогичные решения, помимо Среднего Урала, уже предприняли в Москве и Казани.

Стоит напомнить, что во время взрывов на станциях "Технологический институт" и "Сенная" погибли 10 человек, более 50 ранены. Как заявил президент РФ Владимир Путин, сейчас рассматривается несколько версий случившегося - от бытовых до криминальных, в том числе теракта.

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