Но без деталей.

Российским спецслужбам было известно о готовящемся теракте в Санкт-Петербурге. Однако информация была скудной. Ее предоставил россиянин, сотрудничавший с запрещенной в РФ террористической организацией "Исламское государство". Он был задержан после возвращения из Сирии, пишет "Коммерсантъ".

По одной из версий, 3 апреля взрывное устройство в метро Петербурга привел в действие террорист-смертник. По предварительной информации, это 23-летний уроженец Средней Азии.

Между тем число жертв теракта могло быть гораздо больше. Около трех часов дня на станции метро "Площадь Восстания" под одной из лавок было обнаружено другое самодельное взрывное устройство. В качестве корпусов для них использовались пустые металлические автомобильные огнетушители. Мощность составляла от 300–500 грамм в тротиловом эквиваленте. По предварительным данным, это была взрывчатая смесь на основе селитры. В действие обе бомбы приводились звонками с сотовых телефонов.

Взрыв прогремел 3 апреля в метро Санкт-Петербурга между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт", передает "Уралинформбюро". Взрывное устройство было заложено в третьем вагоне электропоезда. Взрывной волной выбило одну из дверей вагона и покорежило его стенки. Машинист электропоезда решил не тормозить на перегоне, а дотянуть состав до следующей станции.

По последним данным, погибли 11 человек, 51 пострадавший находится в больницах с травмами разной тяжести. По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, почти все раненые получили баротравму, у них повреждены внутренние органы, ампутированы или сломаны конечности. У многих черепно-мозговые травмы и ожоги лица и головы. Четверо находятся в тяжелом состоянии.

Полный список опубликован на сайте Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

Президент России Владимир Путин возложил цветы у станции метро "Технологический институт" в память о жертвах взрыва в петербургском метрополитене. Свои соболезнования выразили канцлер Германии Ангела Меркель и глава США Дональд Трамп.