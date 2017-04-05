Открытие принадлежит уфологам.

При изучении снимков Луны исследователи космоса и уфологи обнаружили голову животного . Видеоролик с соответствующей находкой опубликован на YouTube. На кадрах отчетливо видны глаза, нос и рот, передает "Уралинформбюро".

Мнения о том, кому принадлежит череп, разделились. Одни предполагают, что это белый медведь, другие настаивают на голове свиньи.

При этом некоторые пользователи Интернета видят на фото обычную скалу.