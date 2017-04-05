×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На Луне обнаружили череп белого медведя04 апреля в 08:51

  • Текст

Открытие принадлежит уфологам.

При изучении снимков Луны исследователи космоса и уфологи обнаружили голову животного . Видеоролик с соответствующей находкой опубликован на YouTube. На кадрах отчетливо видны глаза, нос и рот, передает "Уралинформбюро".

Мнения о том, кому принадлежит череп, разделились. Одни предполагают, что это белый медведь, другие настаивают на голове свиньи.

При этом некоторые пользователи Интернета видят на фото обычную скалу.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Первоклассники "уволят" главу горобраза Екатеринбурга

Первоклассники "уволят" главу горобраза Екатеринбурга

Если их отчислят из школы.

Лимонами на Ямале сыт не будешь

Лимонами на Ямале сыт не будешь

За 20 миллиардов.

Жадность Новикова погубит Козицына

Жадность Новикова погубит Козицына

И подведет Куйвашева.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×