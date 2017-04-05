Заделка колеи на ЕКАДе обойдется в 167 миллионов04 апреля в 09:29
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Дорогу выровняют к 20 октября.
Департамент госзакупок Свердловской области объявил конкурс по выбору подрядчика, который займется ремонтом ЕКАДа, передает "Уралинформбюро".
Согласно документации, победитель аукциона должен будет привести в порядок 9 участков общей длиной 16 километров. Дорожникам предстоит срезать верхний слой асфальта, выровнять покрытие и вновь заасфальтировать. Кроме того, им необходимо будет укрепить обочины.
За работы заказчик готов заплатить 167,2 миллиона рублей. Они будут проводиться без перекрытия движения. Закончить ремонт подрядчику придется до 20 октября.
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