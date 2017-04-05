В 2016 году.

Группа ОАО "ММК" в 2016 году направила более 110 миллионов рублей на "Здоровый образ жизни". Затраты Магнитки потянули на 97,8 миллиона.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ОАО "ММК", работники комбината и члены их семей около 60 тысяч раз посетили оздоровительные объекты и спортивно-массовые мероприятия. Было организовано 17 спортивных праздников, охвативших 2 714 человек.

В горно-лыжных центрах "Абзаково" и ГЛЦ "Металлург-Магнитогорск" побывали 7 254 сотрудников и членов их семей. Около 370 человек участвовали в сплавах по рекам. Аквапарк "Водопад чудес" посетили около 45 тысяч раз.

Следует отметить, что Группа ОАО "ММК" формирует здоровый образ жизни за счет улучшения качества и обеспечения доступности медицинских, оздоровительных, культурных и спортивно-массовых услуг. Также поддерживается развитая инфраструктура спортобъектов.