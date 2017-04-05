Не давая в руки лишние деньги.

Минстрой РФ готовит законопроект, который лишит управляющие компании возможности распоряжаться поступлениями за жилищно-коммунальные услуги. Как пишет "Российская газета", перечисляемые населением суммы будут идти в Единые информационно-расчетные центры.

ЕИРЦ будут выбираться на конкурсной основе уполномоченными органами субъектов РФ. Контролировать их деятельность поручат госжилинспекциям, передает "Уралинформбюро".

Предполагается, что благодаря нововведению сократится долг населения перед ресурсоснабжающими компаниями. Сейчас потребители платят за жилищно-коммунальные услуги УК, а те в свою очередь должны перечислять средства поставщикам ресурсов. Однако на деле обслуживающие организации не всегда переводят собранные деньги, а латают за счет них свои "дыры". В результате поставщики отключают население от тепла, света и газа. На данный момент задолженность перед ресурсоснабжающими компаниями превышает триллион рублей.

Как пояснил "Уралинформбюро" секретарь Общественной палаты Свердловской области Сергей Полыганов, чтобы данный закон заработал, необходимо прописать ряд условий. В частности, в документе должно быть указано, в течение какого именно срока могут храниться средства в ЕИРЦ. Не исключено, что они могут застрять в расчетных центрах так же, как и в УК. Кроме того, законодатели должны предусмотреть, чтобы в регионе была разветвленная сеть ЕИРЦ и у людей была возможность получить консультацию по начислениям непосредственно рядом с домом.

"Здесь есть и свои минусы. У населения могут возникнуть дополнительные расходы по обслуживанию платежных операций. А сейчас у нас счета за коммунальные услуги итак запредельные", - добавил Полыганов.

На данный момент в свердловских муниципалитетах уже существуют расчетные центры. Правда, выбираются они не на конкурсной основе. По сути это лишь сборщики средств для УК, с которыми заключены договоры.