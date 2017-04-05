×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Путин вывел на чистую воду "Водоканал" и мэрию Екатеринбурга04 апреля в 11:55

  • Текст

Им не отвертеться от опасной свалки.

Президент РФ Владимир Путин обвинил екатеринбургский "Водоканал" и местные власти в причастности к загрязнению земель канализационными отходами.

На медиафоруме ОНФ, который прошел накануне, главе государства рассказали о несанкционированной свалке в поселках Рудный под Екатеринбургом, Монетный под Березовским и Первомайский под Сысертью. В сентябре-декабре 2015 года фирма-посредник вывезла туда с Южных очистных сооружений 34 тонны опасных веществ. Следователи организовали проверку по данному факту, однако зловонная грязь до сих пор не вывезена.

"Этот "Водоканал" и городские власти наверняка знают, что происходит, но они предпочли отгородиться от реально происходящих событий, снять с себя ответственность и переложить ее на какую-то фирму-посредника – ну это связано с выделением необходимых денежных ресурсов, которые они не хотят выделять на нормальную утилизацию этих отходов", - заявил Путин.

По его словам, необходимо ужесточить наказание за подобные нарушения, чтобы у водоканалов была мотивация вкладываться в утилизацию.

В пресс-службе регионального СУ СКР "Уралинформбюро" пояснили, что уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст.247 УК РФ (обращение отходов с нарушением правил, если эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде). Следователи выясняют, кто именно причастен к организации незаконной свалки и какой ущерб нанесен экологии муниципалитетов. Виновным грозит до 2 лет лишения свободы.

Стоит добавить, что ранее "Уралинформбюро" также писало про слив неочищенных канализационных стоков в водоемы Березовского. Старые очистные сооружения, расположенные в городе, рассчитаны на 18 тысяч кубов в сутки, а фактически они каждый день пропускают через себя 24 тысячи кубов. Таким образом, 6 тысяч кубов выливается неочищенными. Как уверяет мэр Березовского Евгений Писцов, никаких экологических проблем в муниципалитете из-за этого пока нет.

Ранее по теме:
Березовский пейзаж: зловонные реки, фекальные берега

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Первоклассники "уволят" главу горобраза Екатеринбурга

Первоклассники "уволят" главу горобраза Екатеринбурга

Если их отчислят из школы.

Лимонами на Ямале сыт не будешь

Лимонами на Ямале сыт не будешь

За 20 миллиардов.

Жадность Новикова погубит Козицына

Жадность Новикова погубит Козицына

И подведет Куйвашева.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×