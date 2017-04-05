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К россиянам во время ремонта вломятся жилинспекторы04 апреля в 18:14

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И допросят.

Сотрудникам жилинспекций разрешат заявляться в квартиры россиян во время ремонта, пишет "Российская газета" со ссылкой на новый законопроект. Ревизоры будут выяснять, не затеяли ли жильцы перепланировку. Если это так, то с собственников жилья спросят проекты.

Как ожидается, "стучать" о начавшемся ремонте будут соседи. Если граждане не захотят пустить инспекторов на порог, то те смогут привлечь полицию или прокуратуру, передает "Уралинформбюро".

По существующим сейчас правилам, жилинспекторы не могут контролировать ход ремонта в квартирах. Они работают по жалобам на уже проведенные несанкционированные перепланировки. Как правило, в этом случае добиться восстановления конструкций очень сложно.

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