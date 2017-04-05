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С ЕГЭ удалили двух свердловских выпускников04 апреля в 16:19

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Они проштрафились "досрочно".

В Свердловской области с досрочных ЕГЭ удалены два выпускника. Один сдавал историю и попытался воспользоваться телефоном. Второй во время экзамена по математике переписывал задания на листок, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного минобраза.

Досрочный этап сдачи ЕГЭ продлится с 23 марта до 14 апреля. На него заявились 926 свердловчан. Уже прошли испытания по географии, информатике и ИКТ, русскому языку, истории, химии, базовой и профильной математике, также сдана устная часть по иностранному языку. Впереди – письменная часть по иностранному языку, физика и биология. Результаты по географии и информатике уже известны. Как отметили в минобразе, практически все выпускники набрали необходимое минимальное количество баллов, 100-балльных результатов пока нет.

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