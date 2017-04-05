До 25 метров в секунду.

В Свердловской и Челябинской областях объявлено штормовое предупреждение, передает "Уралинформбюро". По прогнозам синоптиков, 5 апреля скорость ветра в этих регионах будет достигать 25 метров в секунду, предупреждают областные ГУ МЧС. Кроме того, ожидается гололед.

Спасатели призывает автомобилистов соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров, пешеходов – передвигаться осторожно. Жителям также советуют не стоять рядом с рекламными конструкциями и ветхими зданиями, не оставлять открытыми окна и балконные двери.