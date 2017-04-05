Виновников найти не могут.

Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов указал на загадочную пропажу бюджетных средств в Красноуральске. По его словам, работы по утилизации промышленных отходов местного химического завода, начатые еще несколько лет назад, так и не были выполнены, тогда как сотни миллионов рублей освоены.

"Несколько лет назад в Москве проводился конкурс в отношении ликвидационных работ на Режевском и Красноуральском химзаводах, которые после распада СССР, прекратили свою работу. Из бюджета были заплачены сотни миллионов рублей. По факту же получается, что никто ничего не утилизировал. Вот, где тема для работы правоохранительных органов", - пояснил Сергей Иванов.

В данный момент, как пояснил "Уралинформбюро" председатель президиума Свердловской областной экономической коллегии адвокатов Владимир Винницкий, чьи подчиненные плотно занимались этой проблемой, процесс банкротства предприятия устроен так, что выявить виновных крайне затруднительно.

"А кто этим будет заниматься? Вы поймите, что этим должен заниматься арбитражный управляющий, а он поставлен собственником (Ларисой Губайдуллиной, ныне подозреваемой в рамках уголовного дела по ст.217 УК РФ "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах" - прим.ред.). Вот и вся история. Задолженность перед бюджетом слишком маленькая, и у нас нет права голоса, решающего в этом деле. Еще прокуратура может назначить полный аудит и ревизию, но они, по всей видимости, не видят в этом необходимости – идет процесс, и пусть дальше идет под наблюдением суда", - резюмировал Винницкий.

Напомним, что внимание спецпредставителя президента РФ к проблеме ООО "Красноуральский химический завод" привлекли еще 2 апреля на медиафоруме в Санкт-Петербурге. Иванову рассказали, что на территории КХЗ по-прежнему остается порядка 60 тонн тротила, которые охраняются несколькими сторожами-пенсионерами. Ситуация взята на контроль: пенсионеров обещают заменить бойцами Росгвардии, а тротил перевезти на безопасное расстояние от жилья.