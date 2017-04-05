Свердловские депутаты проведут тайную ревизию больниц04 апреля в 16:07
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В Нижнем Тагиле.
Депутаты свердловского Заксобрания решили организовать выездную проверку, чтобы оценить реальное положение дел в больницах. Идею посетить медучреждения Нижнего Тагила озвучил депутат Александр Серебренников на заседании комитета по соцполитике 4 апреля.
Как пояснил "Уралинформбюро" председатель комитета Вячеслав Погудин, второй по значимости свердловский город стал объектом ревизии неслучайно: его больницы обслуживают не только горожан, но и жителей других муниципалитетов Горнозаводского округа.
"Реально проблемы в Тагиле, как и в других городах, сегодня есть – никто не склонен идеализировать состояние системы здравоохранения. И речь не только об экономике или недостаточном финансировании, есть большие вопросы, накапливавшиеся на протяжении целого ряда лет, например, восполняемости кадров или понятной и оптимальной схемы размещения учреждений", - подчеркнул Погудин.
Сроки проверки, к которой хотят привлечь областной минздрав, еще не обозначены. По словам депутата, ее необходимо согласовать с властями Нижнего Тагила. При этом народные избранники намерены держать в тайне перечень больниц, куда планируют наведаться – чтобы оценить реальное положение дел, а не попасть на "срежисированное мероприятие".
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