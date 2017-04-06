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Вторую ВПП в Кольцово построят к концу года05 апреля в 12:59

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Аэропорт сможет вмещать 70 самолетов.

В екатеринбургском аэропорту Кольцово к концу 2017 года будет введена в строй после реконструкции вторая взлетно-посадочная полоса. Благодаря этому воздушная гавань сможет принимать и выпускать самолеты каждые две минуты, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Кольцово.

Кроме того, в аэропорту появится 20 дополнительных мест стоянки воздушных судов. Таким образом, на перроне смогут одновременно разместиться 70 лайнеров.

Аэродромный комплекс обновляется в преддверии чемпионата мира по футболу в 2018 году. "Аэропорт ведет работу по четырем основным направлениям: это подготовка необходимой инфраструктуры, оборудования, персонала, а также оптимизация производственных процессов ", - отметил руководитель проекта по подготовке к ЧМ-2018 УК "Аэропорты Регионов" Владимир Куликов.

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