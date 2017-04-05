Его источник пока неизвестен.

Астрономы из австралийского университета Суинберна уловили радиационные порывы, исходящие из космоса. Предположительно, их посылают инопланетные цивилизации - источник пока не установлен, пишут федеральные СМИ.

Впервые подобные сигналы австралийские ученые вычислили в 2007 году. Тогда удалось выяснить, что они идут из далеких галактик, находящихся в миллиардах световых лет от Солнечной системы, передает "Уралинформбюро".