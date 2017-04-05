Террористы на дают права на ошибку.

Пассажиров в екатеринбургском метро будут осматривать с особым пристрастием, равно как их багаж. Кроме того, из-за теракта в Северной столице будет тщательно оценена уязвимость станций подземки.

Безопасность метрополитена обсуждалась в ходе внеочередного заседания региональной антитеррористической комиссии 4 апреля. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев призвал усилить меры по противодействию террористической угрозе.

"Я направил телеграмму с соболезнованием губернатору Санкт-Петербурга, жителям Северной столицы, заверил петербуржцев в том, что мы готовы оказать всю необходимую в этот трудный час помощь и поддержку. В то же время прошу руководителей силовых структур в пределах своих компетенций усилить межведомственное взаимодействие, активизировать работу по противодействию террористической угрозе в нашем регионе", - заявил губернатор.