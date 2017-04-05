Свердловские больницы "разоряют" врачи04 апреля в 18:06
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Которым нужно повышать зарплату.
Невольными виновниками нищенского положения свердловских больниц стали врачи, которым нужно повышать зарплату в ущерб другим статьям расходов. Финансовые дыры Территориального фонда обязательного медицинского страхования обсуждались 4 апреля на заседании комитета регионального Заксобрания по соцполитике. Проект поправок в областной закон о бюджете ТФОМСа на 2017 год вызвал горячую полемику в депутатско-чиновничьих рядах, передает корреспондент "Уралинформбюро".
По словам исполняющей обязанности директора ТФОМСа Ларисы Кузьминых, в скорректированной версии документа доходная часть бюджета должна составить 44,38 миллиарда рублей, расходная - 44,494 миллиарда. Руководительница не скрывает – роста нет, удержаться бы на уровне прошлого года.
При этом кредиторская задолженность организации стабильно растет: на середину марта она составляла 760 миллионов рублей, год назад – 540 миллионов.
"Основная кредиторская задолженность, если посмотреть в процентах, - это увеличение стоимости материальных запасов: медикаментов, питания, мягкого инвентаря. Мы возвращаемся к ситуации конца 1990-х - начала 2000-х: часто посещаю медучреждения, и мне пациенты жалуются – шприцы, мол, принеси, перчатки принеси. Дойдет до того, что опять с бельем нужно будет приходить в больницу", - выразил недовольство депутат Александр Серебренников.
Позицию коллеги поддержал Владимир Радаев, добавивший, что в Нижнем Тагиле пациентам порой приходится приобретать за свой счет даже салфетки.
Как оказалось, всему виной необходимость повышать зарплату врачам. Из-за недостатка средств свердловская система здравоохранения оказалась в абсурдной ситуации: "У нас федеральная программа по финансовому наполнению фактически осталась на уровне прошлого года, а "дорожную карту" по зарплатам никто не отменял и больницы должны ее выполнять. Соответственно, делая это, они экономят на медикаментах, продуктах питания и инвентаре", - посетовала Кузьминых.
Областные власти расщедрились для ТФОМСа лишь на 140 миллионов рублей. При этом расходная часть регионального бюджета, корректировка которого сейчас также обсуждается в областном парламенте, увеличилась на 9,28 миллиарда рублей. Около половины из них – трансферты, полученные из Москвы на конкретные цели, пояснил председатель комитета Вячеслав Погудин. Остальное – допдоходы региона. Почему же на систему здравоохранения выделили мизерные 140 миллионов, недоумевают депутаты. Но однозначного ответа они не получили.
По словам начальника отдела финансирования здравоохранения регионального минфина Веры Козловской, сумму определяли сам ТФОМС и минздрав, а финансовое ведомство, "учитывая острую необходимость", поддержало заявку.
Министр здравоохранения Игорь Трофимов сначала лишь пожал плечами, но позже, отчитываясь об исполнении областного закона "Об охране здоровья граждан", пояснил: 140 миллионов рублей – сумма, предназначенная на то, чтобы компенсировать "проседание" на 20-30% бюджета по отделениям скорой помощи.
Апогеем дискуссии стала ремарка Серебренникова. Он озвучил доходную часть бюджета свердловского ТФОМСа в 2015 году – 44,568 миллиарда рублей. То есть на 188 миллионов больше, чем сейчас. И это при стабильном повышении цен и необходимости повышать зарплаты штату.
Проект корректировок все же прошел согласование комитета, однако депутаты решили запросить у Фонда и минздрава выкладки по первоочередным задачам, на которые сейчас нет средств. На основании этого парламентарии намерены инициировать увеличение финансирования ТФОМСа.
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