Началась контрольная проверка.

В войсках Центрального военного округа началась контрольная проверка боеготовности по итогам зимнего периода.

"Соединения и воинские части, дислоцированные на Урале, в Сибири и Поволжье, а также на территории Киргизии и Таджикистана, приступили к практическим действиям. Сейчас военнослужащие ЦВО совершают марш на полигоны. Там они примут участие в комплексных тактико-огневых занятиях и отработают все виды боевых действий", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЦВО.

Мероприятия продлятся до середины апреля. По итогам подразделениям будет поставлена оценка боеспособности.