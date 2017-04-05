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Войска ЦВО приведены в боеготовность04 апреля в 19:34

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Началась контрольная проверка.

В войсках Центрального военного округа началась контрольная проверка боеготовности по итогам зимнего периода.

"Соединения и воинские части, дислоцированные на Урале, в Сибири и Поволжье, а также на территории Киргизии и Таджикистана, приступили к практическим действиям. Сейчас военнослужащие ЦВО совершают марш на полигоны. Там они примут участие в комплексных тактико-огневых занятиях и отработают все виды боевых действий", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЦВО.

Мероприятия продлятся до середины апреля. По итогам подразделениям будет поставлена оценка боеспособности.

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