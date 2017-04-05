В его квартире прошли обыски.

Следователи выясняют, был ли связан исполнитель теракта в петербургском метро с запрещенной в РФ организацией "Исламское государство" (ИГИЛ). Соответствующее поручение глава СКР Александр Бастрыкин дал в ночь на 5 апреля.

По данным ведомства, к настоящему моменту допрошено более 40 очевидцев, сотрудников подземки и членов поездной бригады. Подробно изучаются изъятые предметы и записи с камер видеонаблюдения. Среди них и та, на которой подозреваемый Акбаржон Джалилов выходит из дома с сумкой и рюкзаком.



По месту жительства предполагаемого террориста проведены обыски.

На данный момент лишь одна жертва трагедии остается неопознанной, передает "Уралинформбюро". Утром 5 апреля начинается процедура выдачи тел погибших родственникам.

Взрывы на синей ветке метро Санкт-Петербурга 3 апреля унесли 14 жизней, около 50 человек пострадали.