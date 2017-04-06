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Астрономы нашли рядом с Марсом "мертвую" планету05 апреля в 09:34

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Она погибла в космическом ДТП.

Британские астрономы обнаружили останки разрушенной планеты. Исследователи пришли к выводу, что россыпь астероидов в районе Красной планеты когда-то была единым космическим телом, сообщается на сайте Арманской обсерватории.

Планета, предположительно, погибла в самом начале своего развития от столкновения с каким-то массивным объектом. Исследовав состав обломков, ученые обнаружили, что они состоят в основном из оливина. Этот минерал обычно присутствует внутри небольших планет.

Следует отметить, что обломки движутся вокруг Солнца по той же орбите, что и Марс, так как захвачены гравитацией Красной планеты. Всего там насчитывается 9 астероидов, передает "Уралинформбюро".

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