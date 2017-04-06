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Apple искупает iPhone 8 в "жидком металле"05 апреля в 10:36

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С примесью титана и никеля.

Новый смартфон iPhone 8 получит корпус из "жидкого металла". Соответствующую технологию запатентовала компания Apple, документ опубликован на сайте Бюро патентов и торговых марок США.

"Жидкий металл" представляет из себя сплав циркония, титана, никеля, меди и других. Он похож на стекло, обладает высокой износоустойчивостью и способен скрывать мелкие царапины.

Документ предусматривает использование "жидкого металла" для различных устройств, в том числе для смартфонов и планшетов, передает "Уралинформбюро".

Стоит напомнить, что к десятилетию выпуска iPhone компания Apple готовит три новые модели легендарных смартфонов. Две из них - преемники iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Третья получит в названии цифру 8 и будет оснащена OLED-дисплеем, беспроводной зарядкой аккумулятора и обновленным сенсором для считывания отпечатков. Стоимость iPhone 8 составит порядка 1 000 долларов.

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