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Парад Победы в Екатеринбурге усилили зенитными комплексами05 апреля в 11:23

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Обкатают их уже сегодня.

5 апреля в Екатеринбурге пройдет вторая тренировка военных ко Дню Победы. В обкатке на Вторчермете будет задействовано несколько единиц новой техники: зенитные ракетно-пушечные комплексы С-400 "Триумф" и "Панцирь-С1", рассказал "Уралинформбюро" в замруководителя пресс-службы Центрального военного округа Андрей Игнатьев.

Системы ПВО поступили на вооружение ЦВО в конце 2016 года. Накануне комплексы привезли из Новосибирска по железной дороге специально для участия в параде. "Триумф" и "Панцирь-С1" выкатят в Екатеринбурге впервые.

Кроме новых ЗРПК, в торжественном мероприятии будет традиционно задействована прочая военная техника: самоходные артиллерийские установки нового поколения "Коалиция-СВ", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", реактивные системы "Ураган", а также бронеавтомобили "Тигр" и танки Т-72. Всего свыше 60 единиц.

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