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Молодежь "Газпром добыча Ямбург" создала концепцию развития Арктики05 апреля в 12:49

Фотография

В рамках форума.

Молодые специалисты "Газпром добыча Ямбург" вернулись из Архангельска, где участвовали в Международном молодежном образовательном форуме "Арктика. Сделано в России". Кроме 180 представителей российской науки, в северный город приехали гости из ряда арктических стран, а также Италии, Германии и Китая.

Мероприятие проходило в рамках Международного арктического форума "Арктика — территория диалога".

Следует отметить, что перед мероприятием специалисты "Газпром добыча Ямбург" прошли отбор в Новом Уренгое. Успешно испытания преодолели Александр Норка, Дамир Халиулин, Герман Кудияров и Рауль Еркеев.

В рамках форума команды создавали концепции развития опорных зон Арктического региона. Работа этой площадки позволит заложить основу молодежного кадрового актива для реализации системообразующих проектов на территории российской Арктики, сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия.

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