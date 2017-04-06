Повременной тариф испытают на "подопытных" екатеринбуржцах в июле05 апреля в 10:55
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После чего введут повсеместно.
Повременной тариф в общественном транспорте Екатеринбурга введут в июле 2017 года. Об этом в официальном ответе на запрос "Уралинформбюро" рассказал заместитель главы администрации города Евгений Архипов.
По словам чиновника, сначала тариф будет действовать в качестве эксперимента, в котором примут участие волонтеры. Они испытают новую схему на себе, выявляя все недочеты. Если никаких проблем не возникнет, повременной тариф введут на постоянной основе. Когда именно, Архипов не уточнил.
Кроме того, с июля будет отменена часть маршрутов общественного транспорта. Несмотря на перенос реформы на 2019 год, чиновники спешат перекроить схему, чтобы потеснить частных перевозчиков в угоду муниципальным.
Уточнить, какие именно маршруты уберут, Архипов не смог, пояснив, что данный вопрос прорабатывается.
Изначально в рамках транспортной реформы, намечавшейся с 1 июля 2017 года, планировалась отмена 113 маршрутов. Вместо них должны были ввести всего 62. После взрыва народного негодования мэрия отложила свои планы, но только на словах.
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