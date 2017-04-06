Диаметром 1,5 километра.

19 апреля 2017 года к Земле приблизится потенциально опасный астероид диаметром 1,5 километра. Космическому телу, открытому 3 года назад, присвоили название JO25, передает The Mirror. Оно подлетит к планете на расстояние почти в пять раз больше, чем до Луны (опасным считается расстояние менее двадцатикратного).

Столь крупные объекты не приближались к Земле на протяжении десятков лет. А "последователь" JO25 появится не ранее, чем через 400 лет, передает "Уралинформбюро".