×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Пышминца уволили за оставленных на колесе обозрения женщину с ребенком05 апреля в 15:12

  • Текст

Они протомились в кабинке целый час.

Прокуроры добились увольнения смотрителя колеса обозрения в Верхней Пышме. Он забыл про женщину с ребенком и оставил их "зависшими" в воздухе в одной из кабин на целый час.

Инцидент случился вечером 11 марта 2017 года на Успенском проспекте. Пьяный сотрудник ООО "ОПТИМА ПРОМ" отключил механизм и ушел. Жительница Среднеуральска с 3-летним сыном сообщила о случившемся в полицию по сотовому телефону, после чего ее и ребенка спустили на землю.

Надзиратели внесли представление директору ООО "ОПТИМА ПРОМ", и он принял решение об увольнении сотрудника. Исполняющему директору организации объявлен выговор, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ранее по теме:
В Верхней Пышме смотритель"запер" на чертовом колесе женщину с ребенком

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Батарейки просят рубля

Батарейки просят рубля

На утилизацию.

Первоклассники "уволят" главу горобраза Екатеринбурга

Первоклассники "уволят" главу горобраза Екатеринбурга

Если их отчислят из школы.

Лимонами на Ямале сыт не будешь

Лимонами на Ямале сыт не будешь

За 20 миллиардов.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×