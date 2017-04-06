Они протомились в кабинке целый час.

Прокуроры добились увольнения смотрителя колеса обозрения в Верхней Пышме. Он забыл про женщину с ребенком и оставил их "зависшими" в воздухе в одной из кабин на целый час.

Инцидент случился вечером 11 марта 2017 года на Успенском проспекте. Пьяный сотрудник ООО "ОПТИМА ПРОМ" отключил механизм и ушел. Жительница Среднеуральска с 3-летним сыном сообщила о случившемся в полицию по сотовому телефону, после чего ее и ребенка спустили на землю.

Надзиратели внесли представление директору ООО "ОПТИМА ПРОМ", и он принял решение об увольнении сотрудника. Исполняющему директору организации объявлен выговор, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ранее по теме:

В Верхней Пышме смотритель"запер" на чертовом колесе женщину с ребенком