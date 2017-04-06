Предупреждая о группе из 18 смертников.

После взрыва в петербургском метро россиян начали запугивать готовящимися терактами в ряде других крупных городов. Уральцы получают листовки-предупреждения в соцсетях, передает "Уралинформбюро".

Автор текста ссылается на некие источники в ФСБ РФ, утверждая, что теракты могут произойти в 15 мегаполисах, среди которых Екатеринбург, Челябинск и Пермь. "В Российскую Федерацию заслано 18 террористов-смертников, в ближайшие выходные возможны теракты в крупных торговых центрах", - говорится в листовке.

Примечательно, что эта распечатка гуляет по Интернету не первый год. Сегодня информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК) официально опроверг данные о группе смертников.

"Появившаяся в ряде СМИ и социальных сетях информация со ссылками на неназванные источники в органах безопасности о якобы готовящихся в ряде городов России терактах является недостоверной. По данному вопросу единственно достоверными и точными являются сообщения Центра общественных связей ФСБ России и Информационного центра НАК", - подчеркивают в ведомстве.

Следует добавить, что за распространение заведомо ложной и неподтвержденной информации от анонимных источников предусмотрена ответственность.