×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Мэрия Екатеринбурга не справится со школьной задачей от Путина05 апреля в 15:46

По избавлению учеников от второй смены.

Екатеринбургу не под силу перевести всех школьников на обучение в одну смену к 2025 году. Чтобы выполнить поставленную президентом задачу, в уральской столице нужно строить по 10 новых школ ежегодно, передает "Уралинформбюро". Однако за последние три года в столице Урала открылось лишь два учебных заведения.

Эта проблема обсуждалась на заседании комиссии гордумы по развитию образования, спорта и молодежной политике. Для бюджета Екатеринбурга такое масштабное строительство - задача неподъемная, требуется федеральное финансирование. Однако минобраз Свердловской области не особо старается выбить деньги на эти цели, отметили собравшиеся.

Еще одна острая проблема - нехватка бесплатных кружков и секций - на заседании даже не поднималась

Чиновники отрапортовали о потраченных 1,224 миллиарда рублей на развитие системы общего образования за последние три года. Почти вся сумма ушла на строительство и ремонт школ. Насколько эффективно потрачены деньги осталось под вопросом. Ответить на него не смог даже представитель городской Счетной палаты, замявшись, когда ему дали слово.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
1 комментариев из 1 | смотреть все
решение проблемы 05 апреля в 16:46

Уберите розьку и никому не нужных депутатов этой мерии, которые только вредят городу. А на деньги, которые сейчас идут на их зарплату, можно построить новую школу

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Батарейки просят рубля

Батарейки просят рубля

На утилизацию.

Первоклассники "уволят" главу горобраза Екатеринбурга

Первоклассники "уволят" главу горобраза Екатеринбурга

Если их отчислят из школы.

Лимонами на Ямале сыт не будешь

Лимонами на Ямале сыт не будешь

За 20 миллиардов.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×