Мэрия Екатеринбурга не справится со школьной задачей от Путина05 апреля в 15:46
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По избавлению учеников от второй смены.
Екатеринбургу не под силу перевести всех школьников на обучение в одну смену к 2025 году. Чтобы выполнить поставленную президентом задачу, в уральской столице нужно строить по 10 новых школ ежегодно, передает "Уралинформбюро". Однако за последние три года в столице Урала открылось лишь два учебных заведения.
Эта проблема обсуждалась на заседании комиссии гордумы по развитию образования, спорта и молодежной политике. Для бюджета Екатеринбурга такое масштабное строительство - задача неподъемная, требуется федеральное финансирование. Однако минобраз Свердловской области не особо старается выбить деньги на эти цели, отметили собравшиеся.
Еще одна острая проблема - нехватка бесплатных кружков и секций - на заседании даже не поднималась
Чиновники отрапортовали о потраченных 1,224 миллиарда рублей на развитие системы общего образования за последние три года. Почти вся сумма ушла на строительство и ремонт школ. Насколько эффективно потрачены деньги осталось под вопросом. Ответить на него не смог даже представитель городской Счетной палаты, замявшись, когда ему дали слово.
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Уберите розьку и никому не нужных депутатов этой мерии, которые только вредят городу. А на деньги, которые сейчас идут на их зарплату, можно построить новую школуответить
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