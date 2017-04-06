По избавлению учеников от второй смены.

Екатеринбургу не под силу перевести всех школьников на обучение в одну смену к 2025 году. Чтобы выполнить поставленную президентом задачу, в уральской столице нужно строить по 10 новых школ ежегодно, передает "Уралинформбюро". Однако за последние три года в столице Урала открылось лишь два учебных заведения.

Эта проблема обсуждалась на заседании комиссии гордумы по развитию образования, спорта и молодежной политике. Для бюджета Екатеринбурга такое масштабное строительство - задача неподъемная, требуется федеральное финансирование. Однако минобраз Свердловской области не особо старается выбить деньги на эти цели, отметили собравшиеся.

Еще одна острая проблема - нехватка бесплатных кружков и секций - на заседании даже не поднималась

Чиновники отрапортовали о потраченных 1,224 миллиарда рублей на развитие системы общего образования за последние три года. Почти вся сумма ушла на строительство и ремонт школ. Насколько эффективно потрачены деньги осталось под вопросом. Ответить на него не смог даже представитель городской Счетной палаты, замявшись, когда ему дали слово.