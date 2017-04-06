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Вход по паспорту: детей выгонят из соцсетей05 апреля в 17:18

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Нарушителям - штраф до 300 тысяч.

В России собираются запретить регистрацию в соцсетях детей до 14 лет. Законопроект "О правовом регулировании деятельности социальных сетей" Госдума рассмотрит 5 апреля, сообщают "Известия".

При регистрации в соцсети потребуют указать настоящие ФИО и паспортные данные. Причем владелец сервиса должен будет проверить достоверность данных. За нарушение этого правила юрлицу грозит штраф до 300 тысяч рублей. С пользователя же за создание фейка взыщут до 3 тысяч рублей, передает "Уралинформбюро".

В законопроекте также прописан запрет на публикацию переписки с другими пользователями без их согласия. А бюджетникам закроют выход в соцсети в рабочее время.

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