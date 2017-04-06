В Тюмени.

Команда Антипинского НПЗ, базового производственного актива Группы компаний "Новый Поток", стала призером городского этапа фестиваля Всероссийского спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). Итоги были озвучены в марте в Тюмени.

Мероприятие собрало более 80 человек, представляющих различные предприятия и учреждения города. За победу боролись 9 команд в 4 видах спорта: силовой гимнастике, стрельбе, беге на лыжах и легкоатлетическом беге, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group.

Команда Антипинского НПЗ, состоявшая из 12 работников, заняла 3 место. В личном зачете отличились Наталья Багмут и Павел Караулов, завоевавшие золото по легкоатлетическому бегу среди женщин и мужчин соответственно.

Сотрудников НПЗ - победителей личных первенств - пригласили выступать за сборную Тюмени на региональном этапе конкурса. Павел Караулов стал лучшим на областном соревновании. Наталья Багмут также показала высокий уровень мастерства, заняв третье место.

В 2017 году фестиваль ГТО впервые проводился для участников старше 25 лет. Организатором выступил департамент по спорту и молодежной политики администрации Тюмени. В будущем мероприятие планируется проводить на регулярной основе два раза в год: в феврале-марте и сентябре-октябре.

Группа компаний "Новый Поток" учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. New Stream Group владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В нее также входят компании, предоставляющие услуги в сфере консалтинга, инжиниринга и управления инвестициями. В целях развития детского и юношеского спорта, инициирования и продвижения социально значимых и благотворительных проектов в регионах присутствия в 2014 году в составе Группы создана Региональная общественная организация "Новый Поток".

Базовым нефтеперерабатывающим активом New Stream Group является Антипинский НПЗ, установленная мощность переработки которого превышает 9 млн тонн в год, а глубина переработки достигла рекордных для России 98%, что позволило предприятию полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефтепроводу и продуктопроводу. Качество дизельного топлива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5. Летом 2017 года на заводе начнется производство бензинов стандарта Евро-5.