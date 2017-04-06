Найдя причину возрастных изменений.

Корейские ученые нашли новый способ борьбы со старением. Специалисты из Института науки и технологий исследовали процесс на клеточном уровне, пишет портал EurekAlert.

Главная причина старения – нарушения в работе лизосом, отвечающих за внутриклеточное переваривание макромолекул. Ученые разработали химическое соединение KU-60019, способное остановить эти изменения. Новое вещество обращает вспять возрастные процессы.

Пока испытания проводились на клеточных культурах, но опыты на животных не за горами, сообщает "Уралинформбюро".