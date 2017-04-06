Родители в истерике.

В Перми знаменитых детей по имени Люцифер и Вольдемар крестили. Сделали это их бабушки втайне от родителей-сатанистов.

"Мы получили нож в спину, страшное предательство, - пишет мать малышей Наталья Меньшикова на своей странице в соцсети "ВКонтакте". - Мы в депрессии и истерике…. Мы считаем, что крещение присоединяет душу человека в христианский эгрегор, заставляет жить по его законам (притом, что чел. этого не выбирал), а так же препятствует врожденным способностям ясновидения" (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).

В ближайшее время родители Люцифера и Вольдемара проведут обряд раскрещивания и посвятят их Сатане. Наталья планировала позволить детям самим выбрать религию в осознанном возрасте, но обряд станет местью родным. Сейчас женщина планирует создать петицию с требованием ограничить право РПЦ на крещение, передает "Уралинформбюро".

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