В Каменске-Уральском – на четверть.

Объем выбросов в атмосферу из стационарных источников в Екатеринбурге увеличился за 2016 год на 12%, в Каменске-Уральском – на 24%. Предварительные данные по региону опубликованы на сайте Свердловскстата.

Среди городов, где годовой показатель загрязнения воздуха начинается от 10 тысяч тонн, оказались также Реж и Пелым (рост на 7%), Новая Ляля и Ивдель (6 и 5%), Кировград (1%).

В исследовании участвовали 1238 организаций. В результате их деятельности образовалось 8,3 миллиона тонн вредной пыли и газов. Согласно отчету, 89,1% этого объема уловлено и обезврежено. Оставшиеся 906 тысяч тонн попали в атмосферу, что на 78 тысяч тонн меньше, чем годом ранее.

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области не может объяснить причину роста выбросов в отдельных городах. Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства, специалисты ждут 23 апреля, когда Свердловскстат предоставит им окончательные данные.