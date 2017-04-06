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Принятый за питерского террориста мусульманин уволен с работы в Югре05 апреля в 18:25

Его жизнь стала невыносимой.

Андрей Никитин, лицо которого растиражировали СМИ, выдав его за исполнителя взрыва в подземке Санкт-Петербурга, пожаловался на травлю. Следователи заинтересовались им после просмотра записей с камер видеонаблюдения в метро - подозрение вызвали мусульманское одеяние мужчины с бородой.

"Эта история очень сильно осложнила мне жизнь. Вчера я не смог улететь домой - другие пассажиры отказались лететь со мной одним рейсом. К тому же я лишился работы: сегодня мой работодатель в Нижневартовске сообщил о моем увольнении, сославшись на просьбу регионального следственного комитета", - рассказал мусульманин изданию IslamNews.

Никитин пояснил, что как только увидел свое фото в Интернете, сразу обратился в полицию и дал необходимые пояснения. Все подозрения с него тут же сняли.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга прогремел 3 апреля. Бомбу в вагоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная" привел в действие смертник. Погибли 14 человек. Ранены около 50. По данным следствия, террористом оказался 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
кошмар 05 апреля в 18:50

охренеть. испортили человек жизнь

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