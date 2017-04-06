×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Российскую подземку защитят группы быстрого реагирования05 апреля в 19:27

  • Текст

Новые формирования заменят полицию.

В России появятся группы быстрого реагирования для защиты метрополитена от незаконного вмешательства. Постановление об их создании 5 апреля подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

В настоящее время за безопасность метро отвечают полицейские и сотрудники собственной службы безопасности подземки. Как следует из документа, им на смену придут "специально оснащенные патрули", которые будут нести службу круглосуточно.

Помимо этого Медведев распорядился в 3-месячный срок провести мониторинг уязвимости метрополитена в российских городах, передает "Уралинформбюро".

Грядущее усиление мер безопасности связано с терактом, который произошел в подземке Санкт-Петербурга. 3 апреля на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная" произошел взрыв. Бомбу привел в действие террорист-смертник, находившийся в одном из вагонов состава. По данным следствия, им был 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.

В результате теракта погибли 14 человек, около полусотни получили ранения.

Ранее по теме:
Число жертв теракта в Санкт-Петербурге выросло до 14

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Батарейки просят рубля

Батарейки просят рубля

На утилизацию.

Первоклассники "уволят" главу горобраза Екатеринбурга

Первоклассники "уволят" главу горобраза Екатеринбурга

Если их отчислят из школы.

Лимонами на Ямале сыт не будешь

Лимонами на Ямале сыт не будешь

За 20 миллиардов.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×