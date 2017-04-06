Новые формирования заменят полицию.

В России появятся группы быстрого реагирования для защиты метрополитена от незаконного вмешательства. Постановление об их создании 5 апреля подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

В настоящее время за безопасность метро отвечают полицейские и сотрудники собственной службы безопасности подземки. Как следует из документа, им на смену придут "специально оснащенные патрули", которые будут нести службу круглосуточно.

Помимо этого Медведев распорядился в 3-месячный срок провести мониторинг уязвимости метрополитена в российских городах, передает "Уралинформбюро".

Грядущее усиление мер безопасности связано с терактом, который произошел в подземке Санкт-Петербурга. 3 апреля на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная" произошел взрыв. Бомбу привел в действие террорист-смертник, находившийся в одном из вагонов состава. По данным следствия, им был 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.

В результате теракта погибли 14 человек, около полусотни получили ранения.



Ранее по теме:

Число жертв теракта в Санкт-Петербурге выросло до 14