Или разжигание ненависти.

Правительство Германии поддержало законопроект о введении штрафов за распространение фейковых новостей и разжигание ненависти в соцсетях, пишет Reuters. Они могут составлять до 50 миллионов евро.

Помимо публикации недостоверной информации, власти планируют наказывать и за сообщения, в которых содержится детская порнография или призывы к терроризму.

Удалить противозаконную информацию соцсети должны будут в течение 24 часов, передает "Уралинформбюро".

Если документ примут в текущем виде, то условия работы соцсетей в Германии станут самыми жесткими в мире.