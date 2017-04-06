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Немцев оштрафуют на 50 миллионов евро за новости-фейки в соцсетяхСегодня в 09:07

  • Текст

Или разжигание ненависти.

Правительство Германии поддержало законопроект о введении штрафов за распространение фейковых новостей и разжигание ненависти в соцсетях, пишет Reuters. Они могут составлять до 50 миллионов евро.

Помимо публикации недостоверной информации, власти планируют наказывать и за сообщения, в которых содержится детская порнография или призывы к терроризму.

Удалить противозаконную информацию соцсети должны будут в течение 24 часов, передает "Уралинформбюро".

Если документ примут в текущем виде, то условия работы соцсетей в Германии станут самыми жесткими в мире.

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