На бумаге.

В России растет число людей, проживающих за чертой бедности. По данным Росстата, по итогам 2016 года армия бедных достигла 19,8 миллиона человек. Это на 300 тысяч больше, чем годом ранее. Уровень доходов не дотягивает до прожиточного минимума у 13,5% населения, передает "Уралинформбюро".

Между тем реальная картина еще хуже, так как реальные доходы россиян неуклонно падают второй год подряд.

Росстату же удалось подкорректировать цифры за счет снижения прожиточного минимума правительством РФ. Если в первом квартале 2016 года этот показатель составлял 9 776 рублей в месяц, то в четвертом - 9 691 рубль. В итоге доля бедняков в течение года сократилась на 5,9 процентных пункта — с 16 до 10,1%.