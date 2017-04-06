×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Ученые сулят 17 тысяч долларов за два месяца в кроватиСегодня в 10:56

  • Текст

Они намерены изучать микрогравитацию.

Французские ученые ищут добровольцев, которые готовы пролежать в кровати в течение двух месяцев. За это они обещают заплатить 17 тысяч долларов, передает "Уралинформбюро".

Согласно условиям эксперимента, плечо человека должно постоянно касаться кровати, даже если он намерен поесть или сходить в туалет. Еще одно требование: он не сможет поднимать голову более чем на 60 градусов.

Таким образом ученые собираются имитировать нахождение тела в невесомости. Это поможет им изучить микрогравитацию и обойдется дешевле, чем исследование на МКС.

Оставить заявку на участие в эксперименте можно на сайте Института косметической медицины. Ученые будут рассматривать кандидатуры только в возрасте от 24 до 45 лет, без вредных привычек.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Народный фронт" уперся в мистику

"Народный фронт" уперся в мистику

Российской действительности.

Ройзман решил стать Росселем

Ройзман решил стать Росселем

Смеяться разрешается.

Морковка для мэрии Екатеринбурга

Морковка для мэрии Екатеринбурга

Весной или осенью?

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×