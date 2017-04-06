Они намерены изучать микрогравитацию.

Французские ученые ищут добровольцев, которые готовы пролежать в кровати в течение двух месяцев. За это они обещают заплатить 17 тысяч долларов, передает "Уралинформбюро".

Согласно условиям эксперимента, плечо человека должно постоянно касаться кровати, даже если он намерен поесть или сходить в туалет. Еще одно требование: он не сможет поднимать голову более чем на 60 градусов.

Таким образом ученые собираются имитировать нахождение тела в невесомости. Это поможет им изучить микрогравитацию и обойдется дешевле, чем исследование на МКС.

Оставить заявку на участие в эксперименте можно на сайте Института косметической медицины. Ученые будут рассматривать кандидатуры только в возрасте от 24 до 45 лет, без вредных привычек.