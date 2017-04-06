А грязь смоют дожди.

Весна в Свердловской области наконец-то вступает в свои права. 6 апреля потеплеет до плюс 9, в последующие два дня столбик термометра поднимется до 11-14 градусов, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС. По ночам сохранятся небольшие морозы, пройдет мокрый снег, в горах и низинах будет до минус 8 градусов.

Днем ожидаются дожди при переменной облачности и юго-западном ветре порывами до 16 метров в секунду.

В Екатеринбурге по ночам обещают не холоднее минус 2, а дневная температура будет постепенно повышаться от 7 градусов в четверг до 14 в субботу. Осадков почти не предвидится.