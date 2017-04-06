×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


К выходным на Среднем Урале потеплеет до 14 градусовСегодня в 09:27

  • Текст

А грязь смоют дожди.

Весна в Свердловской области наконец-то вступает в свои права. 6 апреля потеплеет до плюс 9, в последующие два дня столбик термометра поднимется до 11-14 градусов, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС. По ночам сохранятся небольшие морозы, пройдет мокрый снег, в горах и низинах будет до минус 8 градусов.

Днем ожидаются дожди при переменной облачности и юго-западном ветре порывами до 16 метров в секунду.

В Екатеринбурге по ночам обещают не холоднее минус 2, а дневная температура будет постепенно повышаться от 7 градусов в четверг до 14 в субботу. Осадков почти не предвидится.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Народный фронт" уперся в мистику

"Народный фронт" уперся в мистику

Российской действительности.

Ройзман решил стать Росселем

Ройзман решил стать Росселем

Смеяться разрешается.

Морковка для мэрии Екатеринбурга

Морковка для мэрии Екатеринбурга

Весной или осенью?

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×