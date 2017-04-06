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Вдова гитариста The Beatles нашла неизвестную песню музыкантаСегодня в 11:10

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Она посвящена Ринго Старру.

Вдова Джорджа Харрисона, музыканта легендарной Ливерпульской четверки, нашла текст ранее неизвестной песни своего мужа. Лист со стихами женщина обнаружила в пианино Харрисона, сообщает портал ABC News.

Песня называется Hey Ringo и посвящена барабанщику The Beatles Ринго Старру. В тексте встречается строка: "Эй, Ринго, есть одна вещь, о которой я никогда не говорил: я собираюсь играть на гитаре вместе с тобой, пока не умру".

Вдова Харрисона планирует подарить песню Старру. Стоит напомнить, что Джордж Харрисон скончался в 2001 году, передает "Уралинформбюро".

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