Чтобы положить конец криминалу.

Журналист Владимир Познер поддержал легальную продажу наркотиков в аптеках. Об этом он заявил в ходе творческого вечера в Воронеже, сообщает официальный сайт телеведущего.

Торговля наркотиками сейчас сверхприбыльный преступный бизнес, тогда как их легализация способна положить конец криминалу, считает Познер.

"Когда наркотик становится легальным, то есть продается в аптеке, все, криминал кончается. Это не значит, что не будет наркоманов. Они будут. Но не будут пытаться вашим детям продавать наркотики", - пояснил журналист.

Познер провел аналогии с сухим законом, действовавшим в США в 1920-х и начале 1930-х годов. Опыт показал, что запрет на продажу алкоголя способствует развитию преступности и незаконной торговле спиртным, сообщает "Уралинформбюро".