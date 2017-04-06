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Ученые нашли эликсир долголетия в жиреСегодня в 10:21

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Благодаря кольчатым червям.

Рост продолжительности жизни кольчатых червей зависит от мононенасыщенных жирных кислот, которые накапливаются у них в кишечнике при нехватке определенного белка. Такой вывод американских ученых опубликовал журнал Nature.

Теперь генетики намерены выяснить механизм влияния этих веществ на долголетие человека, передает "Уралинформбюро". Мононенасыщенные жирные кислоты содержатся в оливковом масле, красном мясе и орехах. При их регулярном употреблении снижается риск сердечно-сосудистых патологий и улучшается тонус сосудов.

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