По версии "Уралинформбюро".

1. Несломленный Питер

Первые часы после взрыва в метро Санкт-Петербурга: подземку закрывают, улицы блокируют. Толпы людей в тревожном ожидании, но паники нет. Северная столица держится стойко – она еще не такое переживала на своем веку.

2. Как "Урал" победу ковал

Футболисты "Урала" 6 апреля одолели казанский "Рубин". Клуб впервые в своей истории пробился в финал Кубка России. Бой был трудным, соперники держали "шмелей" в тонусе, едва не сравняв счет. Пожелаем "Уралу" удачи 2 мая в решающем сражении за кубок!

3. "Жизель" без штампов

7 апреля Екатеринбургский театр оперы и балета представляет на суд зрителей "Жизель" в классической редакции Мариуса Петипа. Отправной точкой стал спектакль, поставленный в Мариинке, из которого убрали все лишнее. Это позволило избавить танцоров от заштампованности и показать зрителям свободное исполнение.

4. Бюджетная реклама для Audi

Чтобы снять рекламу Audi Q2, мексиканский фотограф Феликс Эрнандес буквально играет в машинки. Пейзажи – урбанистические и природные – он мастерит сам из подручных материалов. А потом погружает в них миниатюрную модель автомобиля, которая стоит несколько десятков долларов. Дешево и сердито.

5. Смехота по-американски

Американка Мариетта Спенсер показывает мужу "магический трюк": с помощью волшебных слов монета, лежащая на столе, должна оказаться в бутылке с водой. После этого заклинательница просит супруга посмотреть, удался ли фокус. Что дальше - смотрите сами, только регулируйте звук: бабуля очень громко смеется.