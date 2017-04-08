Топ-5 главных видео уходящей недели07 апреля в 20:26
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По версии "Уралинформбюро".
1. Несломленный Питер
Первые часы после взрыва в метро Санкт-Петербурга: подземку закрывают, улицы блокируют. Толпы людей в тревожном ожидании, но паники нет. Северная столица держится стойко – она еще не такое переживала на своем веку.
2. Как "Урал" победу ковал
Футболисты "Урала" 6 апреля одолели казанский "Рубин". Клуб впервые в своей истории пробился в финал Кубка России. Бой был трудным, соперники держали "шмелей" в тонусе, едва не сравняв счет. Пожелаем "Уралу" удачи 2 мая в решающем сражении за кубок!
3. "Жизель" без штампов
7 апреля Екатеринбургский театр оперы и балета представляет на суд зрителей "Жизель" в классической редакции Мариуса Петипа. Отправной точкой стал спектакль, поставленный в Мариинке, из которого убрали все лишнее. Это позволило избавить танцоров от заштампованности и показать зрителям свободное исполнение.
4. Бюджетная реклама для Audi
Чтобы снять рекламу Audi Q2, мексиканский фотограф Феликс Эрнандес буквально играет в машинки. Пейзажи – урбанистические и природные – он мастерит сам из подручных материалов. А потом погружает в них миниатюрную модель автомобиля, которая стоит несколько десятков долларов. Дешево и сердито.
5. Смехота по-американски
Американка Мариетта Спенсер показывает мужу "магический трюк": с помощью волшебных слов монета, лежащая на столе, должна оказаться в бутылке с водой. После этого заклинательница просит супруга посмотреть, удался ли фокус. Что дальше - смотрите сами, только регулируйте звук: бабуля очень громко смеется.
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1.За Жизель спасибо. напомнили, я видела этот спектакль в нашем оперном театре лет 15 тому назад, ну или 13 или 14, в общем, давно.
2. По видео 4, во-во, так нас такие Самоделкины и обманывают, когда мы смотрим всякие видяшки в инете о природе, о красивых местах и вздыхаем, что нас там нет. Ха, нет и не надо.
3. Американские пенсы-ну, нормальные такие пенсы, развлекаются как могут и друг на друга не злобствуют, нехай живут и радуются жизни.ответить
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