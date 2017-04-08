×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Топ-5 главных видео уходящей недели07 апреля в 20:26

По версии "Уралинформбюро".

1. Несломленный Питер

Первые часы после взрыва в метро Санкт-Петербурга: подземку закрывают, улицы блокируют. Толпы людей в тревожном ожидании, но паники нет. Северная столица держится стойко – она еще не такое переживала на своем веку.

2. Как "Урал" победу ковал

Футболисты "Урала" 6 апреля одолели казанский "Рубин". Клуб впервые в своей истории пробился в финал Кубка России. Бой был трудным, соперники держали "шмелей" в тонусе, едва не сравняв счет. Пожелаем "Уралу" удачи 2 мая в решающем сражении за кубок!

3. "Жизель" без штампов

7 апреля Екатеринбургский театр оперы и балета представляет на суд зрителей "Жизель" в классической редакции Мариуса Петипа. Отправной точкой стал спектакль, поставленный в Мариинке, из которого убрали все лишнее. Это позволило избавить танцоров от заштампованности и показать зрителям свободное исполнение.

4. Бюджетная реклама для Audi

Чтобы снять рекламу Audi Q2, мексиканский фотограф Феликс Эрнандес буквально играет в машинки. Пейзажи – урбанистические и природные – он мастерит сам из подручных материалов. А потом погружает в них миниатюрную модель автомобиля, которая стоит несколько десятков долларов. Дешево и сердито.

5. Смехота по-американски

Американка Мариетта Спенсер показывает мужу "магический трюк": с помощью волшебных слов монета, лежащая на столе, должна оказаться в бутылке с водой. После этого заклинательница просит супруга посмотреть, удался ли фокус. Что дальше - смотрите сами, только регулируйте звук: бабуля очень громко смеется.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
1 комментариев из 1 | смотреть все
я смотрю ваши пятничные видео и даже жду их, мне интересно, чего вы там накопаете опять 07 апреля в 20:54

1.За Жизель спасибо. напомнили, я видела этот спектакль в нашем оперном театре лет 15 тому назад, ну или 13 или 14, в общем, давно.

2. По видео 4, во-во, так нас такие Самоделкины и обманывают, когда мы смотрим всякие видяшки в инете о природе, о красивых местах и вздыхаем, что нас там нет. Ха, нет и не надо.

3. Американские пенсы-ну, нормальные такие пенсы, развлекаются как могут и друг на друга не злобствуют, нехай живут и радуются жизни.

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Личное дело санитарки с "уткой"

Личное дело санитарки с "уткой"

Требует пересмотра.

"Народный фронт" уперся в мистику

"Народный фронт" уперся в мистику

Российской действительности.

Ройзман решил стать Росселем

Ройзман решил стать Росселем

Смеяться разрешается.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×