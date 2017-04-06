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Россия попала в топ-5 по смертности от дымаСегодня в 12:19

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За год сигареты убили 283 000 человек.

Россия занимает четвертое место в мире по смертности среди курильщиков. Из-за вредной привычки в 2015 году скончалось 283 000 жителей РФ.

Как показало международное исследование, опубликованное научным журналом The Lancet, от никотиновой зависимости страдали 8,3 миллиона россиянок (12,3% женского населения) и 24,9 миллиона мужчин (38,2%)

Первое место по числе смертей среди курильщиков занимает Китай. Также в тройке лидеров Индия и США. Замыкает пятерку Индонезия. Всего авторы доклада изучили данные 195 стран, передает "Уралинформбюро".

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