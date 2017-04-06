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"Газпром добыча Ямбург" отметил День оленевода в ТазовскомСегодня в 12:54

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Подарив тундровикам снегоход.

В поселке Тазовском при поддержке ООО "Газпром добыча Ямбург" прошел День оленевода. В рамках праздника состоялись соревнования в национальных видах спорта. Тундровики демонстрировали силу и ловкость в перетягивании палки, метании тынзяна на хорей, гонках на оленьих упряжках, тройном прыжке, национальной борьбе и стрельбе из лука.

Ко Дню оленевода предприятие учредило специальный приз. Главный инженер нефтегазодобывающего управления ООО "Газпром добыча Ямбург" Михаил Макшаев вручил сертификат на снегоход Yamaha Viking 540 бригадиру одной из лучших оленеводческих бригад Тазовского района Петру Салиндеру.

Сотрудничество газодобывающего предприятия с Тазовским районом длится уже почти четверть века. За это время компания вложила в развитие экономики района более 12 миллиардов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ "Газпром добыча Ямбург".

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