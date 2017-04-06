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"РН–Пурнефтегаз" зажег рекордное количество звездСегодня в 10:50

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В Краснодарском крае.

Представители "РН–Пурнефтегаза" завоевали рекордное количество призовых мест в зональном туре "Роснефть зажигает звезды". Мероприятие состоялось в поселке Ольгинка Туапсинского района (Краснодарский край).

Пурнефтегазовцы представили 8 творческих номеров. Однако сильнее они оказались в номинации "Отражение", где оценивались фотографии и картины. Из 6 заявленных работ 5 были удостоены призовых мест.

В целом по итогам выступления представители "РН–Пурнефтегаза" завоевали 8 наград. Так, 4 диплома они получили за первые места, один - за второе, три - за третье. Это лучший результат за последние пять лет проведения конкурса.

Победители зонального тура поедут на финал конкурса, который состоится в конце августа в Москве, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.

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